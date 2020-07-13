МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Расчёт компенсации затрат при удалённой работе сотрудников, в том числе на электричество, должен исходить из принципа "разумной достаточности", сообщила РИА Новости замглавы Минэнерго РФ, статс-секретарь Анастасия Бондаренко.

Депутаты Госдумы и члены Совета федерации в июне разработали проект изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Как отмечается в законопроекте, при удалённой работе в локальных нормативных актах может предусматриваться порядок компенсации расходов сотрудников в связи с использованием личного оборудования и программно-технических средств. В том числе это может быть оплата потребляемой электроэнергии.

Замглавы Минэнерго РФ отметила, что компенсация трат сотрудников может быть по фиксированной сумме, которая формируется на основе заранее определённых статей расходов, в числе которых могут быть и расходы на оплату электроэнергии. При этом возможно как использование индивидуального подхода — расчет энергопотребления каждого прибора, так и использование заранее установленных квот — например, установление норматива энергопотребления в день в кВт.ч.

"Работник и работодатель должны исходить из принципа "разумной достаточности" при определении условий подобного расчета, не усложняя методологию расчета (иными словами, издержки для определения подобных расходов не должны быть чрезмерными, в первую очередь, для самого работника)", — сказала Бондаренко. По её словам, определение расходов на потребленную электроэнергию инструментальным способом, то есть оснащение каждого прибора счетчиком, трудновыполнимо.

Бондаренко отмечает, что в настоящее время ни действующая редакция Трудового кодекса, ни проект изменений не предполагают принятие специальных актов по регулированию механизма расчетов затрат работника в рамках дистанционной работой. Обеспечение дистанционных работников необходимыми оборудованием сейчас определяется трудовым договором.

Она также напомнила, что в Трудовом кодексе установлена гарантия — при использовании работником личного имущества выплачивается компенсация за использование, износ инструмента, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения определяется трудовом договором, и он должен быть экономически обоснован.