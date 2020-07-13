МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает основания исключения объектов строительства из реестра проблемных и допускает в случае банкротства девелопера возможность использования средств компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим участникам долевого строительства, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.

Будут только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию или выплата компенсации по данному объекту, пояснял ранее глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. При этом Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет объединять недострои, формировать их фонд и реализовывать эти объекты, привлекая инвесторов и управляя таким образом объектами, которые остаются после выплаты компенсаций.

Правительство сможет определять основания для финансирования фондом завершения строительства, при сохранении принципа экономической целесообразности, отмечал депутат. А губернаторы будут обязаны обеспечить восстановление прав дольщиков, сведения о которых включены в реестр, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия. Многие дольщики обращаются в связи с тем, что они были в региональных дорожных картах, но объекта нет, пояснял Николаев.

Законом прописывается механизм возврата средств материнского капитала с эскроу-счета на счет Пенсионного фонда РФ при расторжении договора долевого участия. А прекращение залога земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет осуществляться одновременно с постановкой дома на кадастровый учет. Помимо этого, уточняется порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсации. Стоимость в этом случае может быть зафиксирована по данным, которым не более трех месяцев, то есть на дату не ранее трех месяцев с момента выплаты компенсации.

Исключается необходимость получения застройщиком градостроительного плана на земельный участок, образованный в результате раздела исходного земельного участка. Застройщику предоставляется возможность получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случае отклонения площади объекта не более чем на 5% от указанной в проектной документации. Раскрытие эскроу-счетов станет возможным не после постановки на учет собственности, а после введения объекта в эксплуатацию.