МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС государственных (муниципальных) услуг по соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством о государственном соцзаказе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это позволит создать равные условия налогообложения при оказании таких услуг как для госучреждений, так и для негосударственных социально-ориентированных организаций. Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Путин также подписал закон, который дополняет Бюджетный кодекс новым видом субсидий — на оказание государственных (муниципальных) услуг в соцсфере. Предполагается, что за счет этих субсидий будет финансироваться исполнение государственного социального заказа, что позволит при необходимости перераспределять бюджетные средства между исполнителями услуг.

Условием предоставления такой субсидии является отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется их предоставить. Одновременно запрещается предоставление подобных субсидий компаниям, находящимся в офшорной юрисдикции.

Неиспользованные остатки субсидий могут оставаться в распоряжении его исполнителей в случае соблюдения ими условий, установленных в заключенных с ними соглашениях. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Эти законодательные инициативы входят в единый пакет с законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в соцсфере". Пакет направлен на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физкультуры и спорта.