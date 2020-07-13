МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов (КПК), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Банк России неоднократно выявлял случаи создания на основе КПК финансовых пирамид, а также злоупотребления со стороны их органов управления, что приводило к негативным финансовым последствиям, в том числе к банкротству кооперативов и потере личных сбережений их членов. В большинстве случаев это было вызвано недостаточным внутренним управлением и ненадлежащим контролем со стороны саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих КПК, поясняло ранее правительство.

Закон устанавливает дополнительные требования для КПК по раскрытию территориального, профессионального и социального принципа их объединения. В целях защиты интересов членов таких кооперативов исключается возможность их реорганизации путем преобразования. Для сельскохозяйственных КПК вводятся требования об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны будут в течение 90 дня со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.

Для микрофинансовых компаний вводится обязанность иметь официальный сайт в интернете. А словосочетание "микрофинансовая организация", в том числе сокращенное (МФО), смогут использовать в своем наименовании лишь те юрлица, которые включены Банком России в реестр МФО или намерены получить статус МФО. Аналогичное требование вводится и для ломбардов. Причем юрлицо получит статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в госреестр ломбардов и утратит его со дня их исключения из него. А максимальная сумма выдаваемого ломбардом займа ограничивается суммой оценки залога, что позволит снизить количество совершаемых им высокорисковых операций.

Ломбардам запрещается привлекать средства физлиц (за исключением участников ломбардов), выдавать займы под залог недвижимости, но предоставляется право сдавать в аренду (субаренду) недвижимость и осуществлять деятельность банковского платежного агента. Пороговое значение суммы оценки невыкупленной в ломбарде вещи для проведения открытых торгов увеличивается с 30 до 300 тысяч рублей. Закон должен вступить через 90 дней после его официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать позже.

Путин также подписал закон об установлении госпошлины в размере 1,5 тысячи рублей за внесение сведений о юрлице в госреестр ломбардов. Размер данной госпошлины идентичен пошлине за внесение сведений в госреестр микрофинансовых организаций, пояснял ранее РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор. Одновременно исключается взимание пошлины за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юрлице в госреестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность, которая сейчас составляет 300 рублей. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.