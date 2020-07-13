МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Депутат Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект, разрешающий малому и среднему бизнесу, реализующему в розницу лекарства, обувь и одежду из меха, которые подлежат обязательной маркировке, применять временно систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Депутат обращает внимание, что в условиях значительного сокращения внутреннего спроса, вызванного распространениям коронавируса в РФ и принятием ограничений, предприятия торговли столкнулись с резким снижением экономических показателей. При этом правительство поддерживает бизнес, в том числе, налоговыми мерами для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"В целях восстановления МСП после кризиса 2020 года представляется целесообразным предусмотреть дополнительное снижение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, обувными товарами и предметами одежды, принадлежащей к одежде и прочих изделий из натурального меха", — поясняет Катасонов. Для этого он предлагает разрешить таким субъектам применять систему налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему на период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года включительно.

Депутат обращает внимание, что исходя из данных Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 июня 2020 года 30,6 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют торговлю такими товарами. "Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения налоговой нагрузки на выплату заработных плат", — считает Катасонов.

По его расчетам, снижение налоговой нагрузки в случае принятия такого закона может составить около 214 миллионов рублей в месяц, что позволит "выплачивать зарплату, исходя из средней по торговле" почти 5,5 миллионам человек.