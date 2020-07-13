МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение продлить еще на год — до 19 августа 2021 года — разрешение региональным телеканалам использовать радиочастоты для аналогового вещания, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.

Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получили набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Региональные телеканалы не вошли в мультиплексы цифрового ТВ. Изначально срок аналоговых лицензий завершался 19 августа 2019 года, в декабре 2018 года ГКРЧ продлила его до 19 августа 2020 года. Согласно сегодняшнему решению ГКРЧ, срок продлевается еще на год — до 19 августа 2021 года.

По словам замглавы Минкомсвязи Людмилы Боковой, решение о продлении разрешения на аналоговое вещание принято с учетом того, что еще нет понимания о возможностях для развития регионального вещания, размещения региональных телеканалов в цифровом формате. "Кроме того, принципиальное было принято решение о том, чтобы максимально предоставить возможность сохранять действующее аналоговое вещание", — сказала Бокова.

Бокова добавила, что после принятия концепции развития телерадиовещания Минкомсвязь должна будет в срок не позднее 3 месяцев представить в ГКРЧ предложение по корректировке прежних решений комиссии по выделению полос радиочастот для аналогового телевизионного вещания. "Поскольку в соответствии с концепцией будет приниматься решение о разработке нового частотно-территориального плана, корректировка будет возможна после утверждения концепции", — отметила замминистра.

"Если концепция будет утверждена ранее, чем через год, то в течение трёх месяцев мы предложим какие-то конкретные решения, потому что мы вот сейчас, прямо скажем, всеми силами изыскиваем все возможности для того, чтобы изыскать частотный ресурс для развития 5G", — сказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев, также возглавляющий ГКРЧ, отметил, что изначально предлагалось продлить разрешение на аналоговое вещание для региональных телеканалов на три года. "После обсуждения мы решили, что все-таки на три года замораживать использование эти частот с учетом того, что мы их рассматриваем, в том числе, для возможного использования для сетей 5G, не имеет смысла, поэтому мы на год такое решение принимаем", — сказал Шадаев.

"Если концепция (развития телерадиовещания — ред.) у нас появляется раньше, и мы определяемся с тем, как будут использоваться эти частоты в рамках уже реализации концепции развития телерадиовещания, тогда мы будем быстрее эти решения принимать для того, чтобы их можно было использовать для других целей", — добавил министр.