ВАШИНГТОН, 13 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрыли торги в понедельник быстрым снижением на новостях о росте случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,04%, до 26086,34 пункта, потеряв при этом все достижения за день. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в последний час торгов ушли в красную зону. Первый — на 0,93%, до 3155,35 пункта, второй после достижения очередного рекорда роста днем к закрытию упал на 2,13%, до 10390,84 пункта.

На изменение тренда повлияло объявление властей штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, музеев, зоопарков, развлекательных центров, а также о том, что бары и рестораны будут работать только на вынос. Калифорния — самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 миллионов человек.

Это полностью обнулило достижения сегодняшнего дня, когда индексы уверенно росли на сообщениях, что экспериментальная вакцина немецкой биотехнологической компании BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer получила статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, рынки с оптимизмом отреагировали на финансовую отчетность американской компании PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков.