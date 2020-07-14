МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата указала на недочеты методики Росстата по расчету доли технологичных предприятий в РФ, которая необходима для реализации майского указа президента Владимира Путина, Росстат пообещал их устранить, говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.

Согласно указу, доля осуществляющих технологические инновации компаний к 2024 году должна достигнуть 50%. "Однако действующий сейчас подход расчета показателя по удельному весу, который применяет Росстат, не позволяет оценить реальную долю технологичных предприятий", — говорится в сообщении.

Росстат начал применять в декабре 2019 года новую методику расчета, по которой доля инновационных компаний за 2017 год после пересчета выросла с 7,5% до 20,8%, за 2018 год составила 19,8%. Причина такого роста – в изменении формулы расчета: были введены неоднозначные, по мнению СП, критерии отбора организаций, исключены из расчета почти 40% обследованных организаций. Также отмечен крайне низкий охват организаций — 50 тысяч, в то время как в реестре ФНС по окончанию 2017 года числилось 284 тысячи компаний.

В целом, Росстат с выводами СП согласился. "Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия позволил нам увидеть наши недочеты в методике, которые мы устраним", — отметила замруководителя службы Ирина Шаповал.

С учетом выявленных недостатков СП предлагает нормативно урегулировать правила формирования выборочной совокупности организаций и определить ее пороговые значения, развивать автоматизированные системы обработки и хранения информации, а также внести изменения в методологию расчета показателя "удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций".

Счетная палата намерена продолжить мониторинг этой темы. "Мы на этом отчете не остановимся. Сейчас мы увидели некоторые тонкости показателя, который используется в этой национальной цели. Но не в показателе только дело. Самой технологической инновационной политики как таковой нет до конца. И мы должны будем этим озадачиться, еще сделать ряд обследований, которые бы помогли правительству и президенту четче сформулировать, в чем же проблема", — резюмировал глава СП Алексей Кудрин.