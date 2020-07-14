МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову разработать госпрограмму поддержки производителей аттракционов, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Титов объяснил, что в связи с действием ограничительных мер по коронавирусу на посещение парков, закрытием игровых площадок и торгово-развлекательных центров спрос на аттракционы и соответствующее оборудование практически сошел на нет.

"По экспертным оценкам годовой объем рынка составляет примерно 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда приходились на закупки государственных и муниципальных учреждений. В этом году из-за пандемии данные статьи затрат, которые финансируются из бюджета, были перераспределены на другие нужды, коммерческие организации также массово отказываются от закупки оборудования", — обращает внимание Титов.

К омбудсмену обратились представители отрасли, которые сообщили, что сегодня практически все предприятия-производители остановили свою работу, и учитывая сезонные особенности рынка, восстановить ее в 2020 году уже не смогут. "При этом практически 100% производителей оборудования для развлечений относятся к среднему, малому или микробизнесу и не смогут выжить без мер поддержки", — указывает Титов.

"Направляю данное обращение для проработки профильными департаментами в части возможности поддержки сектора производителей аттракционов. Предлагается разработать специальную государственную программу поддержки производителей аттракционов (включая стимулирование спроса), которая позволит субсидировать региональные бюджеты на 2020 год на закупку аттракционного оборудования российского производства на сумму не менее 1 миллиарда рублей", — отметил омбудсмен.

С 13 июля Москва сняла ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, которые были закрыты с 25 марта. Каждый регион устанавливает свой график поэтапного смягчения ограничений.