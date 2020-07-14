ПЕКИН, 14 июл /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% — до 28,22 миллиарда долларов.

Отдельно в июне товарооборот двух стран достиг 8,19 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 3,98 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 4,2 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.