ПЕКИН, 14 июл — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая за шесть месяцев текущего года составил 233,9 миллиарда долларов, что на 9,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за январь-июнь сократился на 11,1%, составив 177,55 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 56,44 миллиарда долларов, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне товарооборот двух стран достиг 50,25 миллиарда долларов, Китай в США поставил товаров на 39,83 миллиарда долларов, а США в КНР – на 10,41 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.