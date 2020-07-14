МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 6% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 20%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Месячный показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, а в годовом исчислении ожидалось снижение на 20,8%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае в месячном выражении вырос на 8,4% (ожидался рост на 8%). В годовом исчислении показатель снизился на 22,8%, тогда как эксперты ожидали падения на 23,9%.