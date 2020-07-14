МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Русал" обратился к совету директоров "Норникеля" с предложением сменить менеджмент компании, говорится в заявлении "Русала".

"Мы обратились к совету директоров "Норникеля" с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности", — говорится в заявлении.

"Русал", отмечается там, серьезно обеспокоен событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске.

"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", — пояснили в "Русале".

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.

Кроме того, в этот понедельник стало известно, что "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске за экологические нарушения. В ходе расследования на фабрике были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды на прилегающую территорию.