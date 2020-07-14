МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), ускорилась до 0,9% с 0,6% в мае, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,6% против дефляции в 0,1% в мае.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июне в годовом выражении составила 0,8%, а в месячном — 0,7%. Показатели также полностью совпали с прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.