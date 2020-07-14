МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В России с 1 октября увеличатся оклады государственных служащих, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих",- говорится в указе.

Помимо этого индексация коснется окладов:

дипломатических работников МИДа,



дипломатических представительств и консульских учреждений,



территориальных органов-представительств МИДа на территории России.



Ранее Путин говорил о том, что ожидает годовую инфляцию в стране в ближайшем будущем на уровне 4%. В свою очередь Банк России заявлял о постепенном росте инфляции в РФ в 2020 году. "Скорее всего, инфляция по итогам 2020 года сложится в нижней части прогнозного диапазона в 3,8-4,8%",- заявляли в ЦБ.