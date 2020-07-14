МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2020 года снизила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года на 13,2%, до 5,381 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Выпуск чугуна в январе-июне в годовом выражении сократился на 8,3% — до 4,444 миллиона тонн. Объем производства угольного концентрата вырос на 18,8%, до 1,501 миллиона тонн. Выпуск железорудного сырья составил 1,445 миллиона тонн (практически без изменений).

Во втором квартале текущего года выпуск стали по компании относительно предыдущего квартала снизился на 22%, до 2,358 миллиона тонн, чугуна — на 11,3%, до 2,089 миллиона тонн.