МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" завершила строительство нового терминала в аэровокзальном комплексе аэропорта "Череповец", говорится в сообщении компании.

Стоимость проекта составила более 140 миллионов рублей. Одноэтажное здание терминала площадью 1044 квадратных метра рассчитано на пропускную способность 85 пассажиров в час. Терминал оснащен современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации в виде комплекса мониторов и автоматического звукового оповещения.

По словам председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова, решение о строительстве нового терминала было принято еще до пандемии коронавируса и обусловлено высоким уровнем пассажиропотока, обслуживаемого авиапредприятием "Северсталь".

"Мы верим, что ситуация позволит нам и далее развивать региональное авиасообщение, расширяя географию полетов. Терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии и перераспределит нагрузку на аэропорт за счет расширения площадей и зон обслуживания. Это позволит обеспечить более высокий уровень комфорта для пассажиров, повысить эффективность эксплуатации новых воздушных судов в парке авиапредприятия, а также поспособствует развитию туризма в Череповце и Вологодской области в целом", — приводятся в сообщении слова Мордашова.

Инвестпроект по строительству нового терминала, отметили в "Северстали", является частью программы по замене существующего парка авиапредприятия "Северсталь" на 93-местные самолеты Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 12,6 миллиарда рублей. Авиапредприятие "Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом международного аэропорта "Череповец". В 2019 году услугами компании воспользовались более 300 тысяч человек.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.