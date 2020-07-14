МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 июля составил 18,265 триллиона рублей против 17,444 триллиона рублей на 1 июня, сообщил Банк России.

Таким образом, за июнь показатель вырос на 4,7%, или на 821,9 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (12,42 триллиона рублей на 1 июля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,565 триллиона рублей), обязательные резервы (653,3 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (924,7 миллиарда рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (700,2 миллиарда рублей).