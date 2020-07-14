ПЕКИН, 14 июл — ПРАЙМ. Китай вводит санкции против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем "Patriot" на общую сумму 620 миллионов долларов. Главным подрядчиком сделки выступает компания Lockheed Martin.

Lockheed Marteen — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.

"Китай выступает решительно против продажи США вооружения Тайваню. Мы призываем США придерживаться принципа одного Китая, прекратить продажи оружия Тайваню, а также совместные с Тайванем военные учения. Для того, чтобы защитить свои государственные интересы, Китай принял решение ввести санкции в отношении главного подрядчика этой сделки, компании Lockheed Martin", — заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.