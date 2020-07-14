МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 12,4% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 20,9%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 15%, а в годовом — снизился на 20%.

В ЕС объем промышленного производства в мае поднялся на 11,4% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 20,5%.

Показатели за апрель были пересмотрены: так, в месячном выражении промпроизводство в еврозоне сократилось на 18,2% против первоначальной оценки в 17,1%, в годовом — на 28,7% вместо 28%. Для ЕС снижение в месячном выражении составило 18,2% вместо 17,3%, в годовом — 27,8% против 27,2%.

При этом производство товаров длительного пользования в мае по сравнению с апрелем в еврозоне подскочило на 54,2%, в ЕС — на 47,7%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 2,8%, в ЕС — на 1,8%.

Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в мае в месячном выражении поднялось на 2,3%, в ЕС — на 2,5%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 10%, в ЕС — на 8,7%.

Самый сильный рост показателя в мае к апрелю был замечен в Италии (+42,1%), Франции (+20%) и Словакии (+19,6%). Наибольшее снижение промпроизводства в месячном выражении было зафиксировано в Ирландии (-9,8%), Хорватии (-3,5%) и Финляндии (-1,3%).