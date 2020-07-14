МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Норильске, по предварительным оценкам ученых, займет 5-10 лет, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Сейчас ученые заявляют — 5-10 лет, мы ждем от них решения", — сказала Радионова журналистам.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.