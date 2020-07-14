МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Китай опасаясь нового витка торгового противостояния с США наращивает импорт пищевой продукции из России — в этом году ее импорт впервые вышел на второе место после нефти — способствует и имидж России как экологического поставщика. Эксперты рассказали РИА Новости, за счет чего удалось добиться таких результатов и оценили перспективы дальнейших поставок продуктов в Поднебесную.

По данным главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов из РФ в Китай вырос на четверть и составил 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, впервые в истории пищевые товары вышли на второе после нефти место в российских поставках.

"Сейчас Китай активнейшим образом диверсифицирует каналы поставок продовольствия, поскольку, судя по всему, готовится к обострению торгового противостояния с США. В связи с этим Россия, сельскохозяйственная индустрия которой переживает очевидный подъем, выступает для Китая наиболее удачной альтернативой США — это касается многих видов сельхозпродукции", — заявил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

КУРС НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Партнер департамента финансового консультирования Deloitte в СНГ Александр Соколов также отмечает желание Китая снизить зависимость от США и обращает внимание на активность российских компаний.

"Рост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из РФ в КНР является планомерным результатом последних тенденций. Во-первых, российские производители начали более активно продвигать свою продукцию на этом рынке, в том числе позиционировать ее как экологически чистую и натуральную. Во-вторых, в последнее время выросло желание Китая быть менее зависимым от импорта из США", — объясняет он, добавляя, что эта динамика не связана с коронавирусом.

По словам Микаеляна, Россия является в глазах Китая одной из наиболее экологически благополучных стран. Он согласен, что это вместе с желанием снизить поставки из США способствовали росту российских поставок сельхозпродукции и продовольствия в Китай, а влияние коронавируса в данном случае было минимальным.

Торгпредство России в Китае в июне отмечало колоссальный спрос на российское мясо с китайской стороны, оно получало "десятки писем со стороны китайских компаний, все они заинтересованы в налаживании сотрудничества". Действительно, первого июня произошло знаковое событие: Россия получила разрешение на поставку в Китай нового вида продукции — охлажденной говядины. В конце мая в городе центрального подчинения Чунцин состоялась первая поставка замороженного мяса курицы из России в Китай по железной дороге в формате внутреннего таможенного транзита, что заняло всего лишь порядка двух недель.

ЧТО НА ОБЕД?

Старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова обратила внимание, что увеличение доли пищевых товаров в российском экспорте в Китай частично произошло из-за снижения стоимости нефтепродуктов, потому их физические объемы даже немного выросли.

Она подсчитала, что наибольший вклад в рост стоимости экспорта продуктов питания дали следующие позиции: подсолнечное масло (плюс 155 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), домашняя птица (плюс 113 миллионов долларов), соевое масло (плюс 98 миллионов долларов) и рапсовое масло (рост на 55 миллионов долларов).

"Цифры приведены согласно базе данных ФТС, то есть они могут отличаться в меньшую сторону по сравнению с данными китайской таможни из-за транспортных издержек и тарифов. Таким образом, можно сказать, что в основном рост продовольственного экспорта обусловлен увеличением поставок масла и птицы (курицы)", — объясняет Баранова.

При этом рост экспорта масла обусловлен увеличением спроса у китайцев на этот товар. "Если же говорить про курицу, то здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Во-первых, это африканская чума свиней, из-за которой снизился спрос на очень популярную в стране свинину, и произошло ее замещение, как источника белка, мясом курицы. Во-вторых, это относительно недавнее снятие ограничений Китаем на поставки курицы", — добавляет экономист.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Микаелян считает, что поставки российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок в перспективе могут дополнительно вырасти, поскольку Китай не способен глобально нарастить свое производство за счет интенсификации. "Россия, напротив, имеет возможность как интенсифицировать производство, так и задействовать до сих пор неиспользуемые сельскохозяйственные земли. Потенциально могут быть увеличены поставки пшеницы и сои, а также мясной и другой продукции", — полагает собеседник агентства.

"Стоит заметить, что Китай, как и Россия, может одновременно и экспортировать, и импортировать определенный вид продукции. Например, Россия экспортирует пшеницу третьей, четвертой и пятой категории, а импортирует — первой и второй. Точно так же Китай готов экспортировать более дешевый сельскохозяйственный товар, выращенный за счет интенсивных технологий, а импортировать товар более высокого качества из России", — рассуждает он.

Баранова также отмечает высокий потенциал по поставкам уже реализуемых товаров, однако предупреждает, что по некоторым позициям Россия может столкнуться с конкуренцией на китайском рынке: "Например, по подсолнечному маслу мы не являемся главным поставщиком для Китая: в 2019 году Украина его экспортировала в страну почти в три раза больше в стоимостном выражении".

"Рост будет продолжаться, если не вмешается политика. России надо планомерно двигаться в наращивании доли продукции с высокой добавленной стоимостью", — уверен Соколов из Deloitte.