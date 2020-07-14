14 июл — Dow Jones. Последние данные указывают на замедление восстановления экономики США на фоне роста числа заражений коронавирусом по всей стране, сказал в понедельник президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

"Мы надеялись на существенный рост, измеряемый двузначными числами, в третьем и в четвертом квартале, и, думаю, мы все еще ожидали его, скажем, до второй недели июня, — сказал Каплан. – Но, судя по текущему состоянию дел, думаю, рост замедляется".

В этом году Каплан имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС. В понедельник он говорил о множащихся признаках, указывающих на замедление восстановления экономики.

"Думаю, мы вряд ли вернемся туда, где были в начале апреля", когда экономика находилась в очень бедственном состоянии, сказал он, добавив, что "проблема сейчас в том, как быстро мы будем выходить из этого глубокого спада, в котором мы были во втором квартале, и, к сожалению, возобновление заболеваемости подавляет это восстановление".

Ситуация в здравоохранении ухудшается, и "это еще больше подавляет рост", сказал Каплан.

Пока, по его ожиданиям, в этом году в целом экономика США сократится на 4,5%-5%, а в следующем году ее рост, вероятно, будет опережать тренд. Он также ожидает снижения безработицы с текущего уровня 11% до 9%-10% к концу этого года и до 7%-8% к концу 2021 года.

В начале этого года безработица в США находилась на уровне 3,6%.

Каплан повторил, что важнее всего для восстановления работы экономики (важнее даже мер, принимаемых ФРС и федеральными властями) — охрана здоровья с целью смягчения влияния пандемии. Он еще раз подчеркнул важность ношения масок для ограничения распространения болезни, против которого, несмотря на рекомендации медиков, выступают многие американцы, особенно в штатах, где доминирует Республиканская партия.

"Свобода личности важна, но мы… пристегиваемся ремнями безопасности, не пишем смс за рулем…", — сказал Каплан.

Он также сказал, что, возможно, ФРС придется сделать больше для поддержки экономики, и у центрального банка есть возможности, которые он при необходимости использует. Каплан также полагает, что правительство и конгресс, вероятно, должны будут продлить оказание помощи безработным и увеличить поддержку пострадавших регионов.

Он поддержал интервенции ФРС с целью поддержки частных рынков, но сказал, что в определенный момент, когда рынки излечатся, центральному банку лучше будет уйти с них.

"Я верю, что нам надо будет вернутся к самостоятельному функционированию рынков без таких больших интервенций со стороны ФРС, — сказал Каплан. – Думаю, очень важно, чтобы ценовые сигналы рынка точно отражали риск, а без этого могут усилиться искажения, из-за которых люди пойдут на большие риски, чем следует".

По словам Каплана, противоречие между оптимизмом финансовых рынков и находящимися под стрессом показателями экономики рано или поздно сгладится. "Такие несоответствия не длятся бесконечно, обычно они сглаживаются, так будет и в этом случае", — сказал он.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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