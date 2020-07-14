МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о продлении до 1 января 2024 года права субъектов РФ устанавливать нулевую ставку налога по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП).

Комитет поддержал поправки при подготовке законопроекта об особом налоговом режиме при временной утрате прав на УСН ко второму чтению. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 15 июля.

Действующее законодательство предоставляет регионам право до 1 января 2021 года устанавливать нулевую ставку налога при применении УСН и ПСН для новых ИП, работающих в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг населению. Такая ставка может применяться в течение двух налоговых периодов.

"Для того, чтобы были ориентиры и у бизнеса, и у субъектов", — пояснил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров решение поддержать поправки, продляющие это право регионов на 2021-2023 годы. Он отметил, что правительство не возражает против продления.

"Мы в своих письмах неоднократно говорили, что до 2024 года мы не возражаем", — подтвердил замглавы Минфина Алексей Сазанов, который представляет позицию кабмина по законопроекту.

Законопроект вводит переходный период при утрате прав на УСН — при объеме годовой выручки от 150 до 200 миллионов рублей и численности сотрудников от 100 до 130 человек "упрощенка" останется, но ставки будут повышены. Ставка налога составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении "доходы минус расходы".

Бюджетный комитет также поддержал поправку, временно лишающую плательщика на "упрощенке" права на пониженные налоговые ставки, установленные регионом, в случае превышения требуемых по УСН показателей по выручке и численности штата до тех пор, пока они не вернутся к исходному уровню. Кроме того, комитет одобрил поправку, согласно которой, если по итогам отчетного периода при налогообложении "доходы минус расходы" сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому периоду налоговая база принимается равной нулю.