МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рекордные объемы газа в хранилищах СПГ, избыток свободных мощностей, а также повышенный спрос на золото как на защитный актив и рост его цены привели к тому, что доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от газа, заявил РИА Новости управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов.

По данным ФТС, за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на 3,58 миллиарда долларов. В то же время, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России 3,5 миллиарда долларов, то есть меньше экспорта золота за два месяца.

"Факторы динамики объёмов продаж и цен на газ и на золото отличаются. Так, для газа основными причинами снижения объёмов экспортных поставок и цен являются растущий избыток свободных мощностей СПГ, рекордные объёмы газа в хранилищах СПГ, превышение цен контрактов с "Газпромом" над текущими спотовыми ценами на газ в Европе. Падение же цен на нефть не было основным фактором сужения газового рынка, а лишь дополнительной причиной сдерживания рынка газа", — объясняет Орехов.

"В отличие от газа за первое полугодие 2020 года золото выросло в цене практически на 20%, что сопоставимо с ростом цены на жёлтый металл за весь 2019 год. Повышенный рост спроса на золото как на защитный актив обусловлен такими факторами, как слабеющий доллар (доходность по гособлигациям США сегодня очень низкая), неопределёнными перспективами восстановления мировой экономики, мягкой денежной политикой центральных банков", — продолжает он.

Орехов ожидает, что в ближайшее время ситуация с рынком золота и экспортным потенциалом драгметалла из России будет развиваться благоприятно, поскольку большинство отраслей мировой экономики будут ещё продолжительное время страдать от коронавируса и падения мировой экономики. "При этом цены на золото гораздо менее волатильны, чем цены на газ. А находясь на критически низких уровнях, цены на газ могут в ближайшее время стать драйвером роста спроса на газ как на переходное топливо между неэкологичным углём и возобновляемой энергетикой, что неминуемо приведёт к росту экспортных доходов РФ от продажи газа", — прогнозирует собеседник агентства.

"В постпандемийном мире возможно изменение роли отдельных игроков и отдельных стран на мировом рынке. Конечно, основой российского экспорта в январе-мае 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1%, однако доля в совокупном экспорте у данной группы товаров снижается (в январе-мае 2019 года — 65,6%)", — отмечает Орехов.

Он уверен, что у России сегодня есть уникальная возможность нарастить несырьевой экспорт. "Например, доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-мае 2020 года составила 8,1%, что значительно больше, чем в январе-мае 2019 года (5,2%). Россия, сумев сохранить объёмы производства стали на уровне 6 миллионов тонн в месяц за счет существенного сокращения объёмов производства ближайшими конкурентами, смогла за последние месяцы повысить свою рыночную долю и занять второе место в мире среди производителей стали после явного лидера Китая", — заключил он.