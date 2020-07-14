МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2020 года составит 98-115 миллиардов долларов США, говорится в комментарии Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% — до 28,22 миллиарда долларов.

Как отметили в РАСПП, причиной падения товарооборота между странами в первом полугодии является долгий период самоизоляции, снижение спроса на различные группы товаров, а также снижение цен на нефть и изменения в валютных курсах. Как пояснили в РАСПП, Россия, как правило, импортирует из Китая оборудование, электронику, бытовую технику, но сейчас часть производств так и не открылась по причине недостатка средств на оплату аренды, счетов за газ, свет и воду, отсутствия средств на оплату труда сотрудников, что негативно сказалось на разрыве цепочек поставок, приведя тем самым к падению товарооборота.

"Важно, что до конца апреля товарооборот рос, а спад начался только по итогам мая. Прежде всего нужно смотреть не на долларовые показатели, а на объем физических поставок. Вероятно мы увидим восстановление на рынках commodities и в том числе нефти до 50 долларов за баррель к осени-концу года, при этом на фоне физического роста поставок достижение прошлогоднего показателя российско-китайского товарооборота в 110 миллиардов по итогам 2020 года будет считаться очень хорошим результатом, в целом ожидания по товарообороту на уровне 98-115 миллиардов", — говорится в комментарии РАСПП.

В РАСПП полагают, что сейчас нужно сконцентрироваться на объемах поставок, а также выводить на рынок КНР товары из перспективных отраслей. По мнению РАСПП, Россия может увеличить объем поставок в Китай сельскохозяйственной продукции и увеличить экспорт технологий, в том числе за счет экспорта услуг и выхода российских технологических решений на китайский рынок.