МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июне выросли на 0,6% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция также на уровне 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 0,6%, а в месячном — 0,5%.

В мае потребительские цены в стране сократились на 0,1% в месячном выражении и выросли на 0,1% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июне в годовом исчислении составила 1,2%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1%. В месячном выражении была зафиксирована инфляция в 0,2%, что также превысило прогнозы аналитиков, которые ждали показатель на уровне 0,1%.

Цены на продовольствие в США в июне в месячном выражении выросли на 0,6%, на энергоносители — уменьшились на 5,1%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 4,5%, а энергоносители — подешевели на 12,6%.