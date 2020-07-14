МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России 15 июля на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков совокупным объемом 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Министерство, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 50 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года также на на 50 миллиардов рублей.