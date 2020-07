МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении возобновляемой синдицированной кредитной линии (RCF) на 4 года на сумму 600 миллионов евро с возможностью расширения лимита финансирования до 1 миллиарда евро, говорится в сообщении металлургической компании.

Механизм RCF, отмечается в сообщении, позволяет получать и погашать денежные суммы в рамках лимита по мере необходимости с начислением процентов только на текущий объем выборки. Этот инструмент дает возможность обеспечения оптимального уровня ликвидности без дополнительных затрат.

"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, сделка вызвала активный интерес со стороны американских, европейских и азиатских банков. Соглашение позволит компании снизить среднюю стоимость кредитного портфеля и комфортно распределить долговую нагрузку по срокам погашения", – приводятся в сообщении слова вице-президента по финансам НЛМК Шамиля Курмашова.

Координирующими организаторами кредита выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, NATIXIS, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, SGBTCI, AO Raiffeisenbank, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Mizuho Bank, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, Bank ICBC (JSC), ING Bank N.V. и UniCredit S.p.A. Координатором сделки и агентом по документации выступил ING Bank, а UniCredit S.p.A. – административным агентом.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.