КИЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что внесет кандидатуру на должность главы Национального банка страны до конца текущей недели, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента.

Ранее Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора. Смолий после увольнения выразил мнение, что его отставка не скажется на сотрудничестве страны с МВФ, так как речь идет о работе "с институциями, а не персоналиями".

"Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ", — говорится на сайте офиса главы государства.

По его словам, это будет независимый технократ, который продолжит независимый курс Нацбанка.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Также в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество в рамках новой программа stand-by. Зеленский заверил Георгиеву "в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ".

Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.