МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ поручило подготовить предложения по налоговому стимулированию производителей детских товаров ко второму кварталу 2023 года, следует из распоряжения кабмина.

"Подготовка предложений по мерам налогового стимулирования производителей детских товаров…. Срок исполнения — второй квартал 2023 года", — говорится в сообщении.

Ответственными назначены Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязь, Роспечать, ФТС.

Данное поручение включено в дорожную карту развития индустрии детских товаров, предусматривающую увеличение доли таких российских товаров на рынке РФ с 29% в 2019 году до 35% в 2024 году.