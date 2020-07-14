МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс, поддержал поправку, которая разрешает правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения изменений в бюджет.

Данные средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные определенные правительством РФ цели. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 15 июля.

"Если помните, у нас уже есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и других доходов. Данной поправкой предлагается еще больше превысить, в данном случае на 1,8 триллиона рублей уже без привязки к конкретным доходам, в том числе за счет заимствований", — пояснил в ходе заседания бюджетного комитета ГД замглавы Минфина Алексей Лавров.

"Бюджет в этом году будет исполняться, очевидно, с дефицитом, придется выходить на рынки. Есть много мероприятий антикризисных, которые нужно в бюджет нам поставить. Просим такое право только на текущий год", — добавил он.

"Коллеги, как вы помните, мы принимали с вами решение об особом порядке исполнения бюджета. И если правительство говорит, что на расходы, которые нужны для того, чтобы компенсировать эту ситуацию, требуются все-таки деньги, и это можно сделать без внесения изменений в бюджет…. Наверное, нет смысла ограничивать правительство", — заметил глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Комитет также поддержал поправку, которая продлевает на два года, до 1 февраля 2024 года норму о направление доходов от управления средствами ФНБ на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. "Сейчас у нас приостановлена норма о том, что доходы от управления ФНБ зачисляются в ФНБ, всё идет в федеральный бюджет. И это правильно, поскольку у нас напряженная ситуация с самим федеральным бюджетом. Предлагается эту норму продлить и дальше, не ограничиваться 2022 годом", — пояснил Лавров.

В тоже время ко второму чтению из текста проекта исключена норма, позволявшая кабмину на постоянной основе при снижении цены на нефть ниже базового уровня использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджетов РФ и Пенсионного фонда сверх предусмотренного на эти цели законом о бюджете объема.