МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Пилотный проект по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах стартует в среду в РФ, он продлится до 1 марта. Соответствующее постановление правительство утвердило в начале июля.

В проекте будут задействованы следующие государственные информсистемы: ГИС "ЖКХ", единый портал государственных и муниципальных услуг, федеральная государственная информационная система "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных", а также единая государственная информационная система соцобеспечения. Участниками проекта станут Минкомсвязь, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), а также операторы информсистем.

"Эксперимент проводится для апробации использования траст-сертификатов (TLS-сертификатов, криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами в интернете — ред.) с использованием российских криптографических алгоритмов серии ГОСТ Р, выпущенных национальным удостоверяющим центром. Национальный удостоверяющий центр создается в рамках федерального проекта "Информационная безопасность", — заявил РИА Новости замдиректора департамента информационной безопасности Минкомсвязи Дмитрий Реуцкий.

По его словам, в настоящий момент российских траст-сертификатов нет, все ресурсы в интернете используют сертификаты, выпущенные зарубежными удостоверяющими центрами.

"Использование траст-сертификатов, выпущенных национальным удостоверяющим центром, позволит создать единую среду доверия в российском сегменте сети интернет независимую от иностранных государств и компаний, а также исключит возможность несанкционированного доступа третьих лиц к защищаемой информации, гарантировать доверие к web-ресурсу, обеспечить защиту граждан, а также обеспечить независимость от зарубежных удостоверяющих центров", — пояснил Реуцкий.

В рамках пилота будет проведена оценка существующих технических решений, выявлены пробелы в нормативно-правовом регулировании данной сферы. Также будет обеспечена реализация законодательства в части возможности осуществления с 1 января 2021 года госорганами и госучреждениями взаимодействия в электронной форме, в том числе, с гражданами и организациями в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в криптографической защите информации.