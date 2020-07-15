МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о разделении инвесторов-физлиц на финансовом рынке на квалифицированных и неквалифицированных.

Редакция первого чтения разделяла инвесторов — физлиц на четыре категории: особо защищаемые и простые неквалифицированные инвесторы, простые и профессиональные квалифицированные инвесторы. Доработанный вариант сохраняет действующий в настоящее время подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. При этом в число квалифицированных инвесторов включены коммерческие организации с годовой выручкой не менее 30 миллиардов рублей и чистыми активами не менее 700 миллионов рублей.

Требования для признания гражданина квалифицированным инвестором будут определяться в нормативном акте Банка России, как это и действует в настоящее время, пояснили РИА Новости в профильном комитете ГД по финрынку. При этом из проекта исключена связанная с проведением категоризации обязанность брокера и управляющей компании по регулярной проверке клиента на соответствие присвоенной ему категории, а также по понижению категории в случае такого несоответствия.

Ко второму чтению существенно расширен перечень финансовых инструментов и сделок, доступных для неквалифицированных инвесторов. Они смогут без ограничений приобретать ценные бумаги (за исключением облигаций), включенных в котировальные списки биржи, а также облигации (за исключением структурных), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ.

Неквалифицированные инвесторы будут вправе приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС или ЕС, либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения. В перечень доступных для них бумаг включены и не ограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги, соответствующие установленным ЦБ критериям.

Сделки с иными финансовыми инструментами (включая маржинальные и сделки с производными финансовыми активами), не предназначенными для квалифицированных инвесторов, можно будет совершать после положительного тестирования на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков либо в рамках так называемого "последнего слова". Оно подразумевает, что если клиент не смог пройти тестирование, но настаивает на совершении сделки, то он может ее совершить в пределах 100 тысяч рублей. При этом брокер должен уведомить клиента о связанных с этим риска, а клиент уведомить его об их принятии.