МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Лицензию по итогам текущего года потеряют не более 15 российских банков против 27 кредитных организаций годом ранее, темпы отзыва лицензий снизятся во многом благодаря приостановлению на три месяца выездных проверок ЦБ, заявила РИА Новости директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

ЦБ 14 июля отозвал лицензию у "Народного банка Тувы", это стало первым отзывом лицензии с 31 января текущего года. При этом в январе 2020 года регулятор отозвал лицензии у четырех кредитных организаций. В конце марта Банк России приостановил проверки банков и некредитных финансовых организаций, возобновив их 1 июля текущего года.

"В условиях пандемии количество отозванных лицензий в 2020 году, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал проведение выездных проверок на время карантина и возобновил их только с июля", — сказала эксперт. Она добавила, что в текущем году в основном будут отзываться лицензии у банков, которые накопили большой объемом плохих активов на балансе еще до пандемии, а вот в следующем году темпы отзыва лицензий ускорятся.

Расчистка рынка была в значительной степени приостановлена эпидемией COVID-19, однако сейчас, несмотря на то что некоторые регуляторные послабления по-прежнему в силе, ЦБ возвращается к текущим задачам по оздоровлению рынка от недобросовестных участников, соглашается с коллегой старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий также считает, что завершение пандемии будет сопровождаться возобновлением отзывов лицензий.

Управляющий директор – руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян отметил, что в зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующиеся на кредитовании МСБ и населения и имеющие недостаточный запас по капиталу. "Соответственно, много маленьких банков уйдет с рынка в ближайшие несколько лет, и концентрация банковского сектора вырастет", — указывает он.

По его словам, крупные, сильные банки в целом сохранят свои конкурентные преимущества, а слабые банки станут слабее. В НКР также не ожидают отзывов у крупных банков. При этом в НКР в начале года прогнозировали, что покинуть рынок в 2020 году могут 25-30 кредитных организаций. "Мы полагаем, что в действительности число отозванных лицензий будет ниже нашего первоначального прогноза", — отметил Проклов.