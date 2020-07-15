АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. В Казахстане в январе-июне 2020 года произведено 2,115 миллиона тонн моторного топлива (бензин, в том числе авиационный), что на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

Кроме того, по данным статкомитета, в республике в отчетном периоде произведено 2,275 миллиона тонн дизельного топлива (снижение на 7,8%) и 1,003 миллиона тонн топочного мазута (снижение на 35%).