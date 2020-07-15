АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2020 года составили 5,216 триллиона тенге (12,7 миллиарда долларов), что на 2,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, их доля в общем объеме составила 78,8%. Средства государственного бюджета занимают 12,6% от общего объема инвестиций, кредиты банков — 2,2%.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в отчетном периоде приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (46,3%), транспорт и складирование (7,4%) и операции с недвижимым имуществом (16,8%).