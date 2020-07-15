МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк Японии в очередной раз сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам июльского заседания.

Восемь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Центробанк также сообщил, что планирует покупать необходимое количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций сохранены на уровне 2 триллиона иен и 3 триллиона иен в год соответственно.

Японский регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии отмечает в своем сообщении, что продолжит поддерживать стабильность финрынков и компаний в том числе посредством специальной программы поддержки финансирования в ответ на пандемию коронавируса.

"В настоящее время банк будет внимательно следить за влиянием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и без колебаний примет дополнительные меры поддержки в случае необходимости", — говорится в сообщении. В краткосрочной и долгосрочной перспективе процентные ставки, как ожидает регулятор, будут оставаться на текущих уровнях или ниже.