МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в июне в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,5% в мае, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали замедление годовой инфляции до 0,4%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,2%.