МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство Китая осудило принятие Соединенными штатами закона "Об автономии Гонконга" и намерено ввести санкции в отношении некоторых американцев и бизнеса. Такое заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Отмечается, что Китай "для защиты собственных законных интересов предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона — ред.) граждан США и американских организаций".

Пекин призывает Вашингтон "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон "Об автономии Гонконга", а также прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, в том числе — в дела Гонконга.

"Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", — сообщает МИД Китая.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что им подписан закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за действия в отношении Гонконга.

"Сегодня я подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга", — отметил американский лидер.

Он пояснил, что закон об автономии Гонконга уже получил поддержку обеих палат американского конгресса.