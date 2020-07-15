МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бывший крупнейший акционер компании Petropavlovsk, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев рассматривает возможность приобретения трех золотодобывающих активов на Дальнем Востоке, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Представитель Ракишева подтвердил РИА Новости намерения бизнесмена. "Да, переговоры ведутся, на разных стадиях, но никаких конкретных решений пока не принято. Он (Ракишев — ред.) постоянно подтверждает интерес к российским активам, он выбирает", — сказал представитель.

В мае представитель бизнесмена говорил агентству, что Ракишев ведет переговоры о покупке двух золотодобывающих активов в России.

В июле 2019 года Ракишев продал свою долю в компании Petropavlovsk (22,42% акций) бизнесмену Роману Троценко. Позже представитель бизнесмена говорил РИА Новости, что Ракишев вел переговоры о покупке GV Gold, но приостановил планы из-за выросшей цены на золото и отсутствия рыночной оценки компании. По словам самого Ракишева, он с партнерами считает золотодобывающие активы перспективными.

По данным газеты, переговоры идут по трем активам: Zapadnaya Gold Mining, Березитовый рудник Nordgold и Бамское месторождение "Полюса". Впрочем, представитель "Полюса" утверждает, что переговоров о продаже Бамского нет. Один из собеседников издания отметил, что дальше всего переговоры продвинулись по Zapadnaya Gold Mining с активами в Забайкалье, Бурятии и Якутии.

При этом препятствиями для покупки могут стать большая долговая нагрузка некоторых активов, а также постоянно растущая цена золота, что мешает зафиксировать их стоимость, отмечает газета.