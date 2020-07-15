МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold предложила австралийской Cardinal Resources купить ее оставшиеся акции по цене 0,66 австралийского доллара за бумагу, что выше предложения китайской Shandong Gold в 0,6 доллара, следует из сообщения российской компании.

В середине марта Nordgold уже приобрела 19,9% компании Cardinal — 98,44 миллиона акций Cardinal Resources по средней цене 0,43798 австралийского доллара (0,27 доллара США).

"Nord Gold SE (Nordgold)… объявляет о безусловном предложении… о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Cardinal Resources Limited, которыми она еще не владеет, за 0,66 австралийского доллара за акцию", — говорится в сообщении.

Премия, таким образом, составляет 164% к цене закрытия от 13 марта 2020 года в 0,25 австралийских доллара, отмечает компания. Исходя из такой стоимости, Cardinal оценивается в 347 миллионов австралийских долларов (241 миллион долларов США), говорится в релизе.

В июне китайская Shandong Gold сделала предложение по выкупу всех акций Cardinal по 0,6 австралийского доллара за акцию, или всего 321 миллион долларов (221 миллион долларов США).

Предприятия Nordgold находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.

Cardinal Resources занимается разведкой и добычей золота. В частности, компания участвует в проектах золотодобычи в Гане.