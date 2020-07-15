ТОКИО, 15 июл — Dow Jones. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в среду, что наблюдаются некоторые признаки восстановления Японской экономики, в том числе в производстве и потреблении товаров.

"Ожидаю, что темпы восстановления экономки будут несильными, но устойчивыми", — сказал Курода на пресс-конференции.

Он признал, что идут споры о том, будет ли восстановление продолжительным, так как в результате вызванного пандемией кризиса экономика существенно сократилась.

Ранее в среду вышел доклад Банка Японии, в котором банк понизил прогноз роста ВВП страны.

По прогнозу руководителей банка, в заканчивающемся в марте 2021 года финансовом году экономика Японии сократится на 4,5-5,7%. Три месяца назад банк прогнозировал сокращение ВВП на 3%-5%.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ