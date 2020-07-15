МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Хотел бы отметить один важный момент. Когда у нас в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы с подачи, наверное, некоторых комментаторов, возникла тема того, что правительство РФ или государство в целом рассматривает возможности для того, чтобы использовать накопления граждан для финансирования расходов, финансирования дефицита бюджета", — сказал он на пресс-конференции, посвященной старту продаж очередного выпуска "народных" ОФЗ.

"Я хочу от лица министерства официально заявить, что такие вопросы даже не рассматривались нами, мы не рассматриваем для себя такую возможность, как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета", — продолжил замминистра.

Он добавил, что с помощью ОФЗ министерство хочет дать возможность гражданам выбрать из той линейки продуктов, которая есть сегодня на рынке, наиболее удобный, комфортный и доходный для них.

"Я бы хотел пресечь все дальнейшие спекуляции на тему того, что ситуация очень тяжелая, и мы будем искать какие-то нерыночные формы изъятия сбережений", — подчеркнул замминистра.