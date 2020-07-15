МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ пока не видит оснований ждать ужесточения санкционной политики со стороны США против России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов на пресс-конференции.

"Что касается санкций, лично мое ожидание, безусловно, по мере приближения ноябрьского дня голосования (в США — ред.) риторика будет ужесточаться. Будут делаться определенные заявления с целью привлечь какие-то голоса на свою сторону. Будут ли эти заявления транслироваться в какие-то конкретные действия, естественно, на данном этапе никто не скажет, это все будет создавать нервозность у рынков, у инвесторов. И если эта риторика будет и в адрес Российской Федерации, то, очевидно, что она будет создавать нервозность у тех, кто работает с Россией", — сказал он.

"Пока ожиданий или оснований ожидать, что будет ужесточение санкционной политики в отношении России мы не видим", — добавил замминистра.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.