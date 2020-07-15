МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Спад российской экономики во втором квартале составил 9,5-10%, оценил департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5-9,0% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во II квартале на 9,5-10,0% год к году", — сказано в материалах.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.