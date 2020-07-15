МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инструмент облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) еще очень молодой, но он состоялся, заявил на пресс-конференции директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

Он напомнил, что проекту "народных" ОФЗ уже три года и за период размещения этого инструмента Минфину удалось с его помощью привлечь более 73 миллиардов рублей. По оценкам министерства, на сегодняшний день инвесторами в этот инструмент являются порядка 25 тысяч человек.

"Конечно же, инструмент еще очень молодой, хотя мы убеждены в том, что он состоялся. Потенциальная емкость сегмента ОФЗ-н не исчерпана. Объемы размещенных "народных" облигаций несопоставимы, например, с объемами вкладов физических лиц в коммерческих банках, поэтому министерство финансов на постоянной основе ведет работу по совершенствованию данного инструмента, порядка его размещения, с целью повышения привлекательности для граждан РФ", — сказал он.

Изменения формата выпуска "народных" ОФЗ в 2019 году, когда было увеличено число банков-агентов, граждане были освобождены от уплаты комиссий за любые операции с ОФЗ-н, а минимальная сумма покупки была снижена с 30 до 10 тысяч рублей, способствовали повышению спроса на инструмент. Так, средний чек покупки бумаг снизился более чем в два с половиной раза — с 1,5 миллионов до 685 тысяч рублей, что означает, что инструмент стал более массовым. Доля онлайн-продаж достигла почти 40%, а средний чек покупки через онлайн-каналы составил чуть более 400 тысяч рублей, рассказал он.

Однако в этом году объемы размещения ОФЗ-н заметно снизились по сравнению с показателями 2017-2018 годов. Средний дневной объем продаж с начала 2020 года составляет порядка 47 миллионов рублей против 290 миллионов рублей в день за аналогичный период размещения дебютного выпуска данного инструмента.

"По нашим оценкам, это связано с общей экономической ситуацией, является следствием действия объективных факторов, в первую очередь значительного снижения процентных ставок в российской экономике, в том числе на инструменты с минимальным уровнем риска, к которым относятся суверенные облигации и ОФЗ-н в частности", — отметил Вышковский.

"Это связано с общим ухудшением финансового положения российских домохозяйств на фоне экономического спада, вызванного распространением новой инфекции. Мы убеждены в том, что снижающийся спрос на ОФЗ-н непосредственно не связан с самими характеристиками нашего инструмента. Сегодня мы не видим явных недостатков этого инструмента, которые следовало бы в обязательном порядке устранить, хотя мы к этому готовы", — добавил он.