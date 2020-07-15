15 июля — Dow Jones. Во время пандемии потребители продолжали покупать такие дорогостоящие товары, как автомобили и жилье, что поддержало американскую экономику в период, когда она испытывает трудности из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом и возобновления приостановки работы компаний.

По словам экономистов, низкие процентные ставки обычно привлекают покупателей автомобилей и жилья, многие из которых имеют высокие доходы и более надежную работу, чем малооплачиваемые работники сферы услуг, по которым рецессия наносит особенно сильный удар.

"Глядя на продажи автомобилей, глядя на активность на рынке жилья, глядя на данные по жилью, можно увидеть картину более сильного восстановления, — сказал экономист ING Groep NV Джеймс Найтли. – Если у вас есть работа и вы чувствуете себя достаточно защищенным и видите, что стоимость ваших активов растет, то, видимо, вы достаточно хорошо себя чувствуете".

По словам Найтли, продажи дорогостоящих товаров могут ослабнуть, если заражение коронавирусом и отсрочка возобновления активности окажут существенное негативное влияние на занятость и покупательскую способность потребителей. Пострадать могут и доходы, если федеральные власти не продлят выплаты повышенных пособий по безработице миллионам людей, не имеющим работы из-за кризиса, сказал он.

"Меня немного беспокоит то, что после такого хорошего периода мы увидим менее сильные данные", — добавил Найтли.

В конгрессе идут дебаты о том, надо ли продлевать начатую весной выплату из федерального бюджета дополнительных 600 долларов к пособию по безработице. Срок действия этой меры заканчивается в конце июля.

Сильные расходы на товары длительного пользования (обычно это относительно дорогие товары, рассчитанные на использование в течение более чем трех лет) не были характерны для предыдущих спадов, когда потребители резко сокращали такие покупки, продолжая тратить в компаниях сферы услуг, сказано в работе одной из некоммерческих исследовательских организаций.

Расходы на товары длительного пользования составляют примерно 7% от ВВП. На расходы в сфере услуг приходится значительно более существенная доля, и компании этого сектора больше других пострадали во время пандемии. Для полного восстановления экономики сфера услуг должна вырасти намного больше. В мае рост расходов потребителей в сфере услуг вырос на 5,4%. В четверг выйдет отчет Министерства торговли о расходах в розничной торговле, в который войдут данные по продажам автомобилей, но не жилья. По прогнозу опрошенных Wall Street Journal экономистов, в июне расходы выросли на 5,2%.

Крупнейшие автопроизводители сообщили о резком падении продаж во 2-м квартале, так как из-за пандемии автозаводы и некоторые дилерские компании весной не работали.

Достигнув дна в ранний период пандемии, продажи устойчиво восстанавливаются, а весной и летом их рост в целом превзошел прогнозы. По данным исследовательской компании J.D. Power, на неделе, закончившейся 5 июля, розничные продажи автомобилей были лишь немного ниже предкризисного уровня.

Брэндон Меррилл из Юты и его жена хотели купить внедорожник. В мае они увидели рекламу, предлагавшую во время пандемии выгодные условия кредита.

Кредит на покупку Subaru Crosstrek со ставкой 0,9% предлагался на 60 месяцев. "Такая низкая процентная ставка и такой длительный срок, это неслыханно!", – сказал Меррилл.

Продажи подержанных автомобилей тоже выросли и на закончившейся 5 июля неделе превысили сделанный перед кризисом прогноз J.D. Power примерно на 20%. При спадах в прошлом потребители также выбирали более доступные варианты покупки автомобилей.

В то же время потребители покупают и более дорогие автомобили. В начале июля продажи новых элитных автомобилей превысили предкризисный прогноз J.D. Power.

"Парни, которые могут позволить себе премиальную машину за 80 000 долларов каждые два года, позволяют себе это и сейчас", — сказал начальник отдела аналитики J.D. Power Томас Кинг.

Высокооплачиваемые потребители обычно работают на должностях, которые предусматривают более простой переход на удаленную работу, что обеспечивает им лучшую защищенность занятости и уверенность, а это позволяет делать крупные покупки в период рецессии.

Низкооплачиваемые американцы из-за пандемии потеряли работу в таких секторах, как индустрия развлечений и гостиничный бизнес. Это означает, что у них меньше доходов, которые можно было бы потратить на покупку автомобилей, и они не подпадают под условия предложений о льготах и условий финансирования, которые распространяются на людей с более высокими доходами, сказал Кинг.

Продажи дорогого жилья в США идут относительно хорошо. По данным Realtor.com, в мае рынок элитного жилья опережал рынок жилья в целом по росту цен и числу осмотренных потенциальными покупателями объектов.

"Режим самоизоляции и социального дистанцирования определил новую ценность дополнительного пространства, — сказала главный экономист Realtor.com Даниэль Хейл. – Мы также наблюдаем это на рынке элитного жилья, и это может означать возобновление интереса со стороны богатых покупателей к приобретению второго жилья неподалеку от основного места жительства".

Покупки жилья могут способствовать росту экономики в целом, так как они подстегивают расходы на мебель, строительные материалы и садовые принадлежности.

По данным Министерства торговли, в мае продажи жилья на первичном рынке выросли на 16,6%, до 676 000 единиц в год, что лишь немного меньше предкризисного уровня. В США на новое жилье приходится небольшая доля рынка.

Продажи жилья на вторичном рынке, на которые приходится большинство покупок, в мае сократились, но экономисты и брокеры прогнозируют их рост в июне.

Эксперты по недвижимости указывают на рост заявок на ипотечные кредиты как на признак повышенной активности на рынке жилья в целом.

"Это сумасшедший рынок недвижимости, где людям не терпится купить жилье, а его недостаточно", — сказал риелтор из Детройта Тони Орландо.

По его словам, в районе Детройта жилье всех ценовых категорий пользуется большим спросом, особенно более доступное. Недавно Орландо ждал клиента, чтобы показать ему только что выставленный на продажу дом стоимостью 350 000 долларов. За 30 минут этот дом посетили около полутора десятков групп людей.

"Покупательский спрос вышел из-под контроля, — сказал он. – Жилья не хватает".

— Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ