ТОКИО, 15 июл — ПРАЙМ. Банк Японии прогнозирует экономический спад в пределах 4,7% в 2020-2021 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) из-за пандемии COVID-19, следует из опубликованного в среду ежеквартального доклада регулятора.

В апреле Банк Японии прогнозировал падение ВВП страны на 3-5%.

Восстановление экономики Японии, особенно в сфере услуг, займет время, но уже появились положительные признаки, экономика страны постепенно восстановится, начиная с 2021 года, заявил глава Банка Японии Харухико Курода на пресс-конференции в Токио.

Банк Японии ранее в среду в очередной раз сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

"Банк продолжит финансовую поддержку компаний и стабильности финансовых рынков", — говорится в ежеквартальном докладе регулятора. На эти цели предусмотрена программа на сумму почти в один триллион долларов.