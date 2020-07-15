МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июне поднялся на 5,4% к предыдущему месяцу после роста в мае на 1,4%, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 4,3% в месячном исчислении.

Таким образом, рост промпроизводства отмечается второй месяц подряд после рекордного падения в апреле на 12,7%. В то же время ФРС отмечает, что в целом во втором квартале объем промышленного производства в США упал на 42,6% в годовом выражении, что является рекордным падением за квартал со времен после Второй мировой войны.

Загрузка промышленных мощностей в США в июне поднялась до 68,6% с уровня мая в 65,1%, что, тем не менее, на 11,2 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне 67,7%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.